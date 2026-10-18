"ديناميت" دوبوا يحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية

احتفظ دانييل دوبوا الشهير بلقب "ديناميت"، بحزام الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو" (WBO)، إثر فوز ساحق ومن طرف واحد على مواطنه البريطاني فابيو واردلي في الجولة الثانية من مباراة الإعادة على اللقب العالمي التي استضافتها صالة "أو 2 أرينا" في لندن مساء السبت.

وانطلق البطل البالغ من العمر (29 عاما) بقوة هائلة، حيث أفقد واردلي توازنه وأجبر الحكم على العد له بعد 17 ثانية فقط من جرس البداية، إثر تلقيه لكمة مستقيمة ساحقة باليد اليمنى.

ورغم نهوض واردلي (31 عاما) قبل انتهاء العد ونجاته من وابل الضربات عند الحبال بفضل جرس نهاية الجولة الأولى، فإن الجولة الثانية لم تحمل له مخرجا. فقد واصل دوبوا هجومه الكاسح مسددا لكمة تلو الأخرى، مما دفع زاوية واردلي إلى رفع المنشفة وإنهاء المواجهة.

وقال دوبوا (المعروف أيضا بـ "تريبل دي") تعليقا على انتصاره: "فابيو محارب عظيم، لكن هذه كانت لحظتي وعصري. كانت لدي نوايا سيئة منذ البداية. كنا في موقف حرج في المرة الأولى، أما هذه المرة فكان علينا إظهار جديتنا وهذا ما فعلناه".

تاريخ المواجهة وسقوط واردلي

وألحق دوبوا بمواطنه واردلي ثاني هزيمة له كلاعب محترف، ليتراجع سجله إلى (20 فوزا، وهزيمتين، وتعادل واحد)، بينما رفع دوبوا سجله إلى (24 فوزا، و3 هزائم). وكان دوبوا قد اقتنص اللقب من واردلي في مايو/أيار الماضي بمواجهة دامية بمانشستر انتهت في الجولة الـ11.

وعلق واردلي على خسارته قائلا: "لطالما وضعت نفسي في مواجهة أقوى وأشرس المنافسين. لا عيب في اختبار قدراتك أمام الأفضل. دانييل مثال حي لتجاوز الإخفاق وسأقوم بالشيء ذاته. الملاكمة لعبة تفاصيل، قد تنتهي سريعا أو تتحول لمعركة مضنية كالسابق".

صدام مرتقب مع هرجوفيتش

وشهدت المواجهة حضور الكرواتي فيليب هرجوفيتش، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي إف" (IBF)، والذي جلس بجوار الحلبة ووجه تحديا مباشرا لدوبوا لإقامة مباراة توحيد الألقاب. وقال هرجوفيتش: "كانت ليلة سهلة لدانييل، فاز بسرعة وهو جاهز لمواجهتي في مارس، أليس كذلك؟".

من جانبه، رحب دوبوا بالتحدي سعيا لاستعادة لقبه السابق في الاتحاد الدولي (الذي خسره أمام أوسيك في 2023 قبل أن يجرده أوسيك ويفوز به هرجوفيتش لاحقا)، ورد قائلا: "أريد خوض مباراة إعادة معه، أريد استعادة حزامي القديم والسيطرة على هذه الفئة".

المصدر / وكالات