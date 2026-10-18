فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل حصار مادما جنوب نابلس ويغلق طرقها بالكامل

"ديناميت" دوبوا يحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية

تحالف المجتمع المدني يحذر من خطورة رفض التعامل النقدي مع المواطنين

"الصحة": 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

بعد 65 عاما.. حل لغز جريمة قتل طفلة أمريكية والمفاجأة هوية القاتل

التجمع الوطني يطالب بتطبيق "العقوبة الثورية" ضد الأذرع التجارية للاحتلال

حصد ملايين المشاهدات.. رضيع مصري يدهش الأطباء بوضعيته الطريفة

بعد 3 سنوات .. عائلات فلسطينية تشيّع جثامين 75 شهيدًا بغزة

الشعبية: الاعتداء على الدبلوماسيين والصحفيين يعكس "الإرهاب اليومي" في الضفة

"حماس": 8 آلاف جثمان تحت أنقاض غزة ومأساة إنسانية مستمرة

"الصحة": 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
...
"الصحة": 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة بغزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 7 شهداء و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,517 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,400 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 839 شهيدًا.

وفي الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 74,475 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,517 إصابة، وفق بيانات الوزارة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات الحرب على المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع أعداد المصابين والاحتياجات الطبية المتزايدة، وسط تواصل معاناة السكان جراء الدمار الواسع الذي طال مختلف مناحي الحياة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة