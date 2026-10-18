"الصحة": 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 7 شهداء و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,517 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,400 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 839 شهيدًا.

وفي الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 74,475 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,517 إصابة، وفق بيانات الوزارة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات الحرب على المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع أعداد المصابين والاحتياجات الطبية المتزايدة، وسط تواصل معاناة السكان جراء الدمار الواسع الذي طال مختلف مناحي الحياة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين