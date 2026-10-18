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الدفاع المدني: 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض والركام في غزة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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8 آلاف جثمان تحت الأنقاض والركام في غزة "أرشيف"

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن نحو ثمانية آلاف جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل العدوان المستمر على قطاع غزة، مشيراً إلى محاولات مستمرة لانتشالها رغم حجم المعوقات الهائلة.

وأوضحت المديرية العامة في تصريح، الأحد، أن طواقم الدفاع المدني بحاجة ماسة وعاجلة إلى عشرات الحفارات والجرافات والأجهزة الحديثة للتمكن من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

وذكرت أن الطواقم تواجه مخاطر جمة تعرضها للموت نظراً لافتقارها إلى أبسط معدات الحماية والسلامة أثناء عمليات انتشال الجثث.

وأطلقت مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل إدخال مستلزمات الطوارئ والآليات الثقيلة، فضلاً عن طواقم إسناد لدعم الجهاز ومساعدته في أداء مهامه الإنسانية الصعبة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#جثامين الشهداء #الإبادة الجماعية #الركام

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