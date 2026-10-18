"أبل" تستعد للكشف عن أجهزة ماك جديدة وآيباد ميني في 28 أكتوبر

بدأت شركة أبل في دعوة عدد من الصحفيين المختارين لحضور حدث يستمر على مدار يوم في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر 2026، لاستعراض منتجات جديدة.

ووفقًا لصحفي التكنولوجيا مارك غورمان من وكالة بلومبرغ، سيركز الحدث على أول أجهزة ماك بوك بشاشات تعمل باللمس من "أبل"، وجهاز آيباد ميني بتصميم جديد، وأجهزة ماك جديدة تعمل بشريحة M6.

وتأتي الدعوة بعد تقارير سابقة أشارت إلى إطلاق المنتجات في 27 أكتوبر. وقد تعلن "أبل" عن المنتجات من خلال عرض تقديمي عبر الإنترنت يوم 27 أكتوبر، قبل إتاحة الفرصة للصحفيين لتجربتها بأنفسهم في اليوم التالي، بحسب تقرير لموقع "The Mac Observer" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ما المتوقع في حدث أبل يوم 28 أكتوبر؟

قد يكون الإعلان الأبرز هو أول جهاز ماك بوك برو بشاشة تعمل باللمس من "أبل"، ما يتيح التفاعل المباشر باللمس مع نظام macOS إلى جانب شاشة بتصميم جديد.

وتشمل المنتجات المتوقعة:

- ماك بوك برو بشاشة تعمل باللمس: طرازان جديدان بشاشتين قياس 14 و16 بوصة، مع شاشات OLED وميزة Dynamic Island وتصميمين أنحف وأخف وزنًا، وربما شريحتي M5 Pro وM5 Max.

- ماك بوك برو بشريحة M6: طراز محدث بقياس 14 بوصة يعمل بمعالج M6 من الجيل التالي من "أبل".

- iMac بشريحة M6: جهاز ماك مكتبي محدث يعمل بشريحة M6، مع تحسينات متوقعة في الأداء.

- آيباد ميني بشاشة OLED: جهاز لوحي صغير جديد بتقنية OLED ومعالج مطور وكاميرا أمامية موجهة أفقيًا.

وقد يصل آيباد ميني المزود بشاشة OLED بحلول نوفمبر، مع توفير درجات أسود أعمق وتباين أفضل، إلى جانب وضع الكاميرا في مكان أكثر ملاءمة لمكالمات الفيديو.

هل ستبث أبل الحدث؟

لم تعلن "أبل" حتى الآن عن بث مباشر متاح للجمهور لحدث يوم 28 أكتوبر، كما لم تؤكد موعد الإطلاق الرسمي للأجهزة الجديدة.

واتبعت الشركة مؤخرًا نهجًا مشابهًا خلال إعلانات منتجات المنزل الذكي يوم 13 أكتوبر، إذ أتاحت للصحفيين تجربة المنتجات الجديدة بأنفسهم.

وحتى الآن، يظل 28 أكتوبر الموعد المتداول لحدث استعراض المنتجات أمام وسائل الإعلام، بينما لا يزال 27 أكتوبر موعدًا محتملًا للإعلان عنها. ولم تؤكد "أبل" الأسعار أو بدء الطلبات المسبقة أو مواعيد توفر أجهزة ماك وآيباد ميني المرتقبة.

المصدر / مواقع الكترونية