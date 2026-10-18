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تصعيد جديد في الأقصى.. طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية

18 أكتوبر 2026 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية "أرشيف"

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي رافقتهم خلال تحركاتهم في الباحات، وصولًا إلى المنطقة الشرقية، حيث أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية، في انتهاك لحرمة المسجد ومكانته الدينية.

وتندرج هذه الاقتحامات ضمن محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، عبر تكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية في باحاته، في ظل استمرار التضييق على المصلين والوافدين إليه.

وفي سياق متصل، اقتحم أكثر من 1291 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، بحماية قوات الاحتلال، وأدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد وأبوابه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدي لمحاولات تغيير الواقع القائم داخله، والحفاظ على هويته الإسلامية ومكانته الدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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