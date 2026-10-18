قتلى وجرحى في حادث داخل قاعدة عسكرية في كندا

أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، اليوم الأحد، سقوط قتلى ووقوع إصابات جراء حادث داخل قاعدة وينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا، تسبب في اندلاع حريق كبير، من دون الكشف عن عدد الضحايا أو ملابسات الحادث.

ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الواقعة بأنها "خطيرة"، مشيرا إلى أنها حدثت في قاعدة وينرايت التابعة للقوات المسلحة الكندية، والواقعة جنوب شرق مدينة إدمونتون.

وقال ماكغينتي إن شرطة الخيالة الملكية الكندية تشارك في التحقيقات، واصفا الوضع بأنه "حساس جدا".

وأضاف أن القوات المسلحة، بالتعاون مع السلطات الفدرالية والإقليمية والمحلية، تنسق جهود الاستجابة للطوارئ، فيما تقدم بلدة وينرايت القريبة الدعم من خلال توفير الخدمات الطبية وفرق مكافحة الحرائق.

من جانبها، أفادت بلدية وينرايت بأن الحريق تجاوز سياج القاعدة وامتد إلى المناطق المجاورة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من جهات متعددة تواصل جهودها المكثفة للسيطرة عليه، من دون صدور أي أمر بالإخلاء حتى الآن.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكندية أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب، وستعلن معلومات إضافية فور توفرها.

وتعد قاعدة وينرايت من أبرز مراكز التدريب العسكري في كندا وأكثرها نشاطا، إذ تستخدم لتدريب الجنود وإعدادهم للعمليات القتالية.

المصدر / وكالات