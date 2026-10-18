الجزيرة بعد ثلاثة عقود: من صناعة الخبر إلى التأثير في مستقبل المنطقة

ثلاثة عقود مضت على انطلاق قناة الجزيرة، وثلاثون عامًا من الحضور الإعلامي الذي تجاوز حدود الشاشة، ليصبح جزءًا من المشهد السياسي والإعلامي في المنطقة العربية والعالم. واليوم، ومع دخولها عقدها الرابع، تبدو الجزيرة أمام مرحلة جديدة تسعى من خلالها إلى البحث عن رؤية إعلامية تناسب عالمًا يتغير بوتيرة متسارعة.

في اعتقادي، الجزيرة ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية تأثيرًا في الوعي العام ومجريات الأحداث في المنطقة.

اتفقنا معها أو اختلفنا، أيدنا سياساتها التحريرية أو انتقدناها، فإن من الصعب تجاهل الدور الذي لعبته في تشكيل النقاش العام، والتأثير في طريقة فهم الجمهور العربي للأحداث الكبرى.

ولعل أبرز ما يميز تجربة الجزيرة أنها لم تكن مجرد ناقل للأحداث، بل كانت حاضرة في قلب محطات مفصلية غيّرت وجه المنطقة، وأعادت تشكيل أولوياتها السياسية والإعلامية.

أربع محطات كبرى صنعت جزءًا من تاريخ الجزيرة

أولى هذه المحطات كانت حرب أفغانستان، التي شكلت اختبارًا مبكرًا لقدرة القناة على الوصول إلى مناطق الصراع، ونقل الأحداث من قلب الميدان، في وقت كانت فيه المعلومات والصور جزءًا أساسيًا من معركة الرواية.

أما المحطة الثانية، فكانت حرب العراق عام 2003، حين فرضت التغطية الإعلامية للحرب نفسها على المشهد الدولي، وأصبحت الجزيرة مصدرًا مهمًا لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية، وسط تنافس حاد على نقل الحقيقة وتفسير ما يجري.

وجاء الربيع العربي ليشكل المحطة الثالثة، عندما اجتاحت الاحتجاجات عددًا من الدول العربية، ووجدت الشعوب في الإعلام وسيلة لمتابعة الأحداث وتبادل الصور والمعلومات.

وفي تلك المرحلة، كان للجزيرة حضور واسع في تغطية التحولات الشعبية والسياسية، الأمر الذي جعل دورها موضع نقاش واسع بين مؤيدين ومعارضين.

أما المحطة الرابعة، فهي حرب غزة، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، وكشفت حجم المعركة الدائرة على الصورة والرواية والمعلومة.

وقد مثّلت تغطية الحرب اختبارًا بالغ الصعوبة للإعلام، مع استهداف الصحفيين، والقيود المفروضة على الوصول إلى الميدان، وتضارب الروايات، وحجم المأساة الإنسانية.

هذه الأحداث الأربعة لم تكن عادية؛ بل كانت تحولات كبرى قلبت موازين المنطقة، وفرضت واقعًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا. وفي كل واحدة منها، كان للجزيرة حضور مؤثر في نقل الأحداث إلى الجمهور، وفي تشكيل مساحة واسعة من النقاش بشأنها.

الاختلاف بشأن الجزيرة جزء من طبيعة التجربة

لم يكن تأثير الجزيرة محل إجماع، بل أثار جدلًا واسعًا بشأن سياساتها التحريرية، وطبيعة تغطيتها، وعلاقتها بالتطورات السياسية في المنطقة.

لكن هذا الاختلاف، في تقديري، مفهوم في ضوء حجم الأحداث التي غطتها، وتشابك المصالح والصراعات المرتبطة بها.

فكلما كانت الأحداث أكبر، ازدادت حساسية التغطية الإعلامية، وارتفعت التوقعات والانتقادات. والإعلام الذي يقترب من مراكز الصراع ويؤثر في الرأي العام لا يمكن أن يبقى خارج دائرة الجدل.

غير أن التحدي الحقيقي أمام أي مؤسسة إعلامية ليس في تجنب الانتقادات، بل في التعامل معها بمهنية، وتطوير أدواتها، وتعزيز ثقة الجمهور بها، والتمسك بمعايير الدقة والاستقلالية والتوازن، مهما كانت الظروف السياسية ضاغطة.

العقد الرابع.. تحديات جديدة ورؤية مختلفة

مع دخول الجزيرة عقدها الرابع، فإن التحديات التي تواجهها لم تعد تقتصر على المنافسة بين القنوات التلفزيونية. فالمشهد الإعلامي تغير بصورة جذرية؛ إذ أصبحت المنصات الرقمية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والمحتوى السريع، عناصر أساسية في صناعة الخبر وتشكيل الرأي العام.

ولم يعد الجمهور ينتظر النشرة التلفزيونية لمعرفة ما يجري، بل بات يتلقى المعلومات لحظة بلحظة، ويقارن بين المصادر، ويشارك في إنتاج المحتوى وتداوله.

وهذا الواقع يفرض على الجزيرة تطوير أدواتها، وتجديد خطابها، وتوسيع حضورها الرقمي، مع الحفاظ على عمقها التحريري وقدرتها على التحقق والتحليل.

كما أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاستثمار في الصحافة الاستقصائية، والتحليل السياسي الرصين، وتدريب الكوادر الشابة، والاستفادة من التكنولوجيا دون التفريط في جوهر العمل الصحفي: البحث عن الحقيقة، وتقديم المعلومات الدقيقة، ووضع الإنسان في قلب الحدث.

الجزيرة أمام اختبار المستقبل

بحسب ما تفرضه التحولات الإعلامية والسياسية، فإن العقد الرابع لا ينبغي أن يكون مجرد امتداد للعقود السابقة، بل فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الجزيرة في عالم تتغير فيه موازين القوة، وتتعدد فيه مصادر المعلومات، وتشتد فيه المنافسة على عقول الجمهور.

لقد صنعت الجزيرة لنفسها مكانة بارزة في تاريخ الإعلام العربي، لكن الحفاظ على هذه المكانة لا يتحقق بالاعتماد على رصيد الماضي وحده، بل بالقدرة على التجدد، ومراجعة التجربة، والاستجابة لتطلعات الجمهور، وتطوير أدوات العمل الصحفي.

ثلاثون عامًا كانت كافية لتجعل الجزيرة جزءًا من ذاكرة المنطقة وتحولاتها الكبرى. أما العقد الرابع، فسيكون اختبارًا لقدرتها على مواصلة التأثير في عالم مختلف، لا يكفي فيه أن تكون حاضرًا في قلب الحدث، بل يجب أن تكون قادرًا على فهمه، وتفسيره، ومساءلة رواياته، واستشراف ما بعده.

فالجزيرة التي رافقت تحولات المنطقة على مدى ثلاثة عقود، تقف اليوم أمام سؤال جوهري: كيف تحافظ على تأثيرها، وتجدّد علاقتها بالجمهور، وتبقى مؤسسة إعلامية قادرة على مواكبة المستقبل وصناعة الفارق فيه؟

المصدر / فلسطين أون لاين