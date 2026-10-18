غضب دولي من تصاعد جرائم المستوطنين ومطالبات لـ"نتنياهو" بوقفها

أثارت حادثة اعتداء مستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي في الضفة الغربية، أمس، غضبا عربيا وأوروبيا وأمريكيا جراء تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وردّ دبلوماسي أوروبي تعرّض للهجوم من المستوطنين قرب مدينة رام الله، على تشكيك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ملابسات الاعتداء، مؤكدا وضوح الوقائع، وتعرّض الوفد للهجوم بالفعل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن دبلوماسي أوروبي، لم تكشف هويته، قوله: "الوقائع واضحة، لقد تعرضنا للهجوم".

وأضاف: "يسألوننا لماذا لم ننسق وصولنا، لكن إسرائيل هي المسؤولة عن الأمن في المنطقة المصنفة (ب)".

وتابع: "ليس ذنبنا أن هذا ما حدث، لماذا يجب مهاجمة أشخاص في المنطقة؟ ولماذا يجب مهاجمة دبلوماسيين؟ ولماذا لا يمكن قطف الزيتون دون التعرض لهجوم؟"

وأمريكيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "الولايات المتحدة تريد من إسرائيل بذل ‌المزيد لردع الهجمات التي ينفذها المستوطنون" في الضفة الغربية.

وأضاف روبيو "نشعر بقلق بالغ إزاء تلك الصور وما ​نراه، طلبنا من الإسرائيليين، ونواصل مطالبتهم، ​باتخاذ إجراءات لردع تلك الأمور".

وجاءت تصريحاته لصحفيين، ⁠بعد انتشار واسع لمقطع مصور يظهر عدة ​أشخاص يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية ​الأمريكية في صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت ليفين واحدة من شخصين على الأقل أصيبا في واقعة يوم الجمعة، التي ​وقعت بينما كان مستوطنون إسرائيليون يهاجمون ​مدنيين فلسطينيين.

وفي السياق، اعتبر الأردن اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين ومزارعين فلسطينيين ورجال دين وصحفيين في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الل، أعمالًا إرهابية.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الاعتداءات استهدفت وفدًا ضم القنصل العام البلجيكي ودبلوماسيين فرنسيين وبولنديين، إلى جانب مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وأضافت أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية وصحفيين، محمّلة "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما جرى.

وحذرت من أن الاعتداءات تتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي قالت إنها "تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والدبلوماسيين ورجال الدين والصحفيين.

وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: