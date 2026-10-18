التحالف السعودي يعلن تحطم طائرة مروحية في نجران ومقتل طاقمها

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي، في ‌بيان اليوم الأحد، إن طائرة هليكوبتر استطلاع سعودية من طراز إيه.إتش-6آي تحطمت في منطقة نجران بالسعودية نتيجة خلل فني، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.

وأضاف البيان أن الهليكوبتر سقطت في منطقة تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الحرس الوطني.

شهدت المنطقة الجنوبية الغربية من نجران هجمات من أنصار الله "ألحوثيين" خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تصاعد القتال بين التحالف والجماعة المسلحة، وتحول الصراع في اليمن إلى جبهة أخرى في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال المتحدث ‌العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع في منشور على "إكس" ‌أمس السبت إن قوات أنصار الله أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي قرب نجران، ‌بينما كانت تنفذ ما وصفها “بأعمال عدائية باتجاه مواقع قواتنا في الحدود وتم إسقاطها بسلاح مناسب”.

ورد المالكي على منشور سريع اليوم بصورة لعدة طائرات أباتشي مصطفة، قائلا: تدعّي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبا.. تذكر شكلها فلا تنسى".

المصدر / وكالات