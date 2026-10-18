مخاوف على حياته.. مطالبات بالإفراج عن معتقل سياسي رغم قرار قضائي

طالبت عشيرة الحنايشة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي ناجح رفيق حنايشة، محذّرة من تدهور وضعه الصحي في ظل استمرار اعتقاله رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.

وقالت العشيرة إن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال حنايشة منذ 2 آب/أغسطس 2026، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، مطالبة بتنفيذ القرار دون تأخير.

وأعربت عن قلقها إزاء وضعه الصحي، موضحة أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن ويتعرض لجلطات متكررة، وحمّلت الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته، ودعتها إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة له.

وشددت العشيرة على ضرورة احترام سيادة القانون والقرارات القضائية وصون كرامة الإنسان، وإنهاء اعتقال حنايشة والإفراج عنه فورًا، في ظل المخاوف المتزايدة على صحته وسلامته.

وتتواصل المطالبات الحقوقية والوطنية بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطهم الوطني والسياسي، في ظل ما تثيره هذه القضايا من انتقادات بشأن احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين