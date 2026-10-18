بينهم طفلان.. 5 شهداء في استهدافات إسرائيلية متفرقة بغزة

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، وأُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، جراء إطلاق نار وقصف واستهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأحد، بالتزامن مع استمرار استهداف خيام النازحين والأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عثمان الصوص متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما استشهد المواطن موسى عبد محمد حمودة (24 عامًا)، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهدت المواطنة وجدان كمال شراب (28 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال في شارع السكة شرقي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الذهب شمال غربي بيت لاهيا، فيما أُصيب آخران جراء إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

وكانت الطفلة مسك حازم محمود الدلو قد استشهدت صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في مخيم المغازي وسط القطاع، حيث كانت تدرس في مدرسة مريم بنت عمران، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد الطالب محمد رياض أبو حماد، الذي اخترقت شظايا القصف حقيبته المدرسية أثناء عودته من المدرسة.

وفي خان يونس، أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال أثناء وجوده داخل مجمع ناصر الطبي، بينما أُصيب مواطن بجراح خطيرة جراء إطلاق النار عليه شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

وشهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة انفجار صندوق يحمل مواد متفجرة أُسقط من طائرة مسيّرة إسرائيلية، في حين أُصيب صيادان بشظايا قنبلة ألقتها مسيّرة للاحتلال في بحر مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وجنوبًا، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في المناطق الجنوبية من خان يونس، واستهدفت خيام النازحين في مواصي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي شمال شرقي خان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة من القطاع، ما يزيد من المخاطر المحدقة بالمدنيين والنازحين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: