استشهاد طفلة برصاص الاحتلال أثناء جلوسها داخل خيمة النزوح

استشهدت طفلة وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب خيام النازحين والأحياء السكنية، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها صوب مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، صباح الأحد، استشهاد الطفلة مسك حازم محمود الدلو، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب خيام النازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكرت أن مواطنا أصيب بجراح خطيرة جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

وشهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة انفجار صندوق يحمل مواد متفجرة أُسقط من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، كما استهدفت بإطلاق النار خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي شمال شرقي خان يونس.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: