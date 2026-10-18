اتصالات أمريكية - إسرائيلية لضمان عدم التدخل في انتخابات "الكنيست"

تواصل قادة من أحزاب المعارضة الإسرائيلية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في مسعى لمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التدخل في مسار الانتخابات أو دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان 11"، أن هذه الاتصالات تأتي تحسبا لتدخل ترامب في تشكيل الحكومة المقبلة، في حال أسفرت الانتخابات عن عدم حسم واضح.

ونقلت الهيئة عن مصدر في أحد أحزاب المعارضة أن الاتصالات تكثفت خلال الفترة الانتخابية، بهدف منع ترامب من إعلان دعم صريح لنتنياهو خلال الحملة، والتأثير في تحركاته بعد الانتخابات.

وفي السياق، يسعى مسؤولون في المعسكر المعارض لنتنياهو إلى إحباط أي توجه أميركي نحو تشكيل حكومة وحدة، قد تجمع نتنياهو برئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت.

وبحسب "كان 11"، طلب مقربون من نتنياهو دعم ترامب قبل الانتخابات، إلا أن الأخير اكتفى بالقول إنه "قد يدعم شخصا ما"، فيما يمارس حزب الليكود ضغوطا للحصول على موقف أميركي أكثر وضوحا قبل موعد الاقتراع.

ولم يعلن ترامب حتى الآن دعمه العلني لأي من المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية، بمن فيهم نتنياهو، رغم محاولات إعلام أميركي دفعه إلى إعلان موقف صريح خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا.

وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، ليل الخميس – الجمعة، قال ترامب، ردا على سؤال بشأن مدى ثقته بنتنياهو: "لا أثق بأي أحد في السياسة".

وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين يرغبون في مشاركته في حملة إعادة انتخاب نتنياهو، لكنه لم يلتزم بذلك، مشيرا إلى أن علاقته بنتنياهو كانت "جيدة للغاية"، وأنهما حققا نجاحا معا، مؤكدا أن أولويته تتمثل في "مساعدتهم في الدفاع عن إسرائيل".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: