اعتقالات ميدانية وسرقة مبالغ مالية من منازل المواطنين في الضفة

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم الأحد، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل والمحال التجارية، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص، ما أسفر عن إصابات بالاختناق وأضرار مادية، عدا عن اعتقالات ميدانية وسرقة مبالغ مالية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، وداهمت منزلًا قبل اعتقال شابين منه، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة سلواد شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه معصرة للزيتون ومركبة عائلية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال، إلى جانب وقوع أضرار مادية.

وفي محافظة الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه مركبة قرب بلدة ترقوميا غرب المدينة، وفقًا لمصادر محلية.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، وداهمت أحد المحال التجارية، قبل أن تنسحب من البلدة لاحقًا. كما اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ديربلوط غرب المدينة وياسوف شرقها، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال، مواطنين، خلال اقتحام بلدة دير بلوط.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها وقامت بسرقة مبالغ مالية من أحد المنازل، قبل أن تعتقل المواطنين قيس عادل عبد الله، ومهران عبد الوهاب عبدالله.

وامتدت الاقتحامات إلى محيط القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، ومخيم شعفاط وبلدة عناتا، وفقًا لمصادر محلية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: