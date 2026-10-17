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تمساح بطول 3.6 أمتار يقتل رجلا أثناء صيد السمك في فلوريدا

17 أكتوبر 2026 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

لقي رجل يبلغ من العمر 71 عامًا حتفه إثر هجوم تمساح يبلغ طوله نحو 3.6 أمتار، أثناء صيده السمك قرب بركة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، السبت، أن الهجوم وقع في حديقة الدكتور برادفورد التذكارية بمنطقة وينتر غاردن، حيث توجد برك صغيرة متصلة ببحيرة أبوبكا.

وأوضحت أن ستيف هاميلتون تعرض للهجوم أثناء صيده السمك على ضفة إحدى البرك، ما أدى إلى وفاته.

وقال الكابتن مايكل ماسون، من إدارة شرطة وينتر غاردن، للصحفيين، إن التمساح هاجم هاميلتون بينما كان واقفًا على الضفة، وسحبه إلى المياه.

وذكر أن "أعداد كبيرة من التماسيح تتواجد في بحيرة أبوبكا، وليس من المستغرب على الإطلاق رؤية التماسيح في هذه المنطقة من المدينة".

وبحسب بيان صادر عن لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية، تُعرف بحيرة أبوبكا بوجود أعداد كبيرة من التماسيح فيها.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#فلوريدا #صيد السمك #تمساح

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