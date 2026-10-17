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الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية العالم للكاراتيه

17 أكتوبر 2026 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية العالم للكاراتيه

توجت لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للكاراتيه مريم بشارات، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، المقامة في مدينة بيلسكو بياوا البولندية، بعد فوزها مساء اليوم السبت، على منافستها الإسبانية نوا لوبيز غونزاليس بنتيجة 3-1 في نهائي منافسات الكوميتيه لوزن تحت 66 كغم.

وكانت بشارات قد بلغت المباراة النهائية عقب فوزها على منافستها اليابانية، لتواصل مشوارها المميز في البطولة وتنجح في حصد الذهب العالمي، مؤكدة حضورها بين أبرز لاعبات الكاراتيه على الساحة الدولية.

ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة البطلة الفلسطينية، التي سبق أن حققت نتائج مميزة في بطولات العالم وآسيا والدوري العالمي للشباب، كما يعكس تطور حضور الكاراتيه الفلسطيني في المنافسات الدولية.

وتتربع مريم بشارات على صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF) في فئة الشابات لوزن تحت 66 كغم.

وبهذا اللقب حافظت بشارات على لقبها في بطولة العالم، حيث تُوجت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه الماضية.

المصدر / وارسو/ فلسطين أون لاين:
#مريم بشارات #المنتخب الوطني الفلسطيني للكاراتيه #بطولة العالم للناشئين والشباب

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