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المجلس الأوروبي يحذر الشركات من المشاركة في "E1"

17 أكتوبر 2026 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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الاستيطان الإسرائيلي في الضفة

طالب المجلس الأوروبي، "إسرائيل" بالتراجع الفوري عن قرارات توسيع المستعمرات وسحب مناقصة البناء في منطقة "E1" بالضفة الغربية بشكل فوري.

وحذر المجلس في بيان عقب اجتماعه، اليوم السبت، الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في مشروع "E1" أو أي مشروعات استعمارية أخرى، مؤكدا أن مشاركة الشركات قد تعرضها لعواقب قانونية واقتصادية وتجارية، إضافة إلى انتهاك القانون الدولي.

وشدد على أن مشروع "E1" (الذي يمتد من مستعمرة "معاليه أدوميم") يقوض التواصل الجغرافي بين مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، ويعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #المجلس الأوروبي #البناء الاستيطاني

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