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الزمالك يعاقب ناصر منسي ماليًا بعد تصرفه أمام الجيش الرواندي

17 أكتوبر 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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الزمالك يعاقب ناصر منسي ماليًا بعد تصرفه أمام الجيش الرواندي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

قرر نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مالية مغلظة على مهاجمه ناصر منسي، على خلفية التصرف الذي صدر عنه خلال مواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، عقب تسجيله هدفًا للفريق.

وأوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن العقوبة جاءت بسبب تصرف اللاعب خلال اللقاء، في إطار حرص النادي على الالتزام بالانضباط داخل الفريق.

وحرص ناصر منسي على تقديم اعتذاره للجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، إلى جانب عبد الناصر محمد واللاعبين، وذلك خلال تناول وجبة العشاء مساء اليوم، عقب انتهاء المباراة.

من جانبه، تقبل اللاعب العقوبة المالية الموقعة عليه، كما أعلن موافقته عليها في مقطع فيديو سجله عقب المباراة مباشرة، فيما جرى إخطاره بقيمة الغرامة التي تقرر فرضها عليه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك والجهاز الفني إلى الحفاظ على الانضباط داخل صفوف الفريق، والتأكيد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالقواعد المحددة، بما يخدم مصلحة النادي خلال استحقاقاته المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #الزمالك #عقاب #ناصر منسي #الجيش الرواندي

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