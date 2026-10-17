الوكرة القطري يضم نجم منتخب فلسطين

الدوحة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي الوكرة القطري تعاقده رسميًا مع نجم منتخب فلسطين الوطني لكرة القدم، تامر صيام، للانضمام إلى صفوف الفريق وخوض تجربة جديدة في دوري نجوم بنك الدوحة.

ويأتي انضمام صيام إلى الوكرة في خطوة جديدة بمسيرة اللاعب الفلسطيني، الذي يسعى إلى مواصلة تقديم مستوياته المميزة، وتعزيز حضوره في الملاعب القطرية، بعد تجاربه السابقة على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني.

ويُعد صيام أحد الأسماء التي ارتدت قميص المنتخب الفلسطيني، ويمتلك خبرة في المنافسات الدولية، ما يعزز الآمال في أن يشكل إضافة للفريق القطري خلال المرحلة المقبلة.

ويطمح الوكرة إلى الاستفادة من إمكانات اللاعب وخبراته، في إطار مساعيه لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.

ويأمل نجم الفدائي أن تكون محطته الجديدة بوابة لمزيد من التألق والنجاح في مسيرته الاحترافية، ومواصلة تمثيل الكرة الفلسطينية بصورة مشرفة في الملاعب العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين