جهاز رقمي لإشهار البطاقات .. ابتكار جديد يظهر في ملاعب أوروجواي! 

متابعة/فلسطين أون لاين:

شهدت منافسات كأس أوروجواي لكرة القدم ظهور تقنية غير مألوفة في عالم التحكيم، بعدما استخدم أحد الحكام جهازاً رقمياً لإشهار البطاقتين الصفراء والحمراء خلال المواجهة التي جمعت فريقي ناسيونال ورينتيستاس.

ولفت الجهاز الأنظار، بعدما استعان به الحكم لإظهار البطاقات خلال مجريات اللقاء، في مشهد مختلف عن الطريقة التقليدية المتبعة في ملاعب كرة القدم، والتي تعتمد على البطاقات الورقية الملونة.

وأثار هذا الابتكار اهتمام متابعي اللعبة، باعتباره صورة جديدة من صور توظيف التكنولوجيا في عالم كرة القدم، الذي يشهد تطوراً مستمراً على مستوى التحكيم وإدارة المباريات.

ورغم أن استخدام الأجهزة الرقمية في هذا الجانب لا يُعد بديلاً معتمداً بشكل عام عن البطاقات التقليدية، فإن ظهوره في إحدى مباريات كأس أوروجواي فتح باب التساؤلات حول إمكانية انتشار مثل هذه الأفكار مستقبلاً، ومدى جدواها في تسهيل عمل الحكام.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات