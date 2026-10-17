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الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية ينظم بطولة "أقوى رجل في فلسطين 2026" في غزة

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بالصور الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية ينظم بطولة "أقوى رجل في فلسطين 2026" في غزة

17 أكتوبر 2026 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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تصوير ( محمود أبو حصيرة )

شهدت مدينة غزة إقامة بطولة «سترونغ مان» (أقوى رجل في فلسطين 2026)، التي نظّمها الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية، لتكون أول بطولة للقوة البدنية والتحمّل تُقام في القطاع منذ ثلاث سنوات، وسط ظروف استثنائية فرضتها الحرب والدمار، وما خلّفته من تحديات أمام القطاع الرياضي.

وشهدت البطولة منافسات في القوة البدنية والتحمّل، في أجواء تعكس إصرار الرياضيين على مواصلة ممارسة أنشطتهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، في ظل الأضرار التي طالت المنشآت الرياضية ومحدودية الإمكانات المتاحة.

وتكتسب إقامة البطولة أهمية خاصة، كونها تعيد تنظيم المنافسات الرياضية في القطاع بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، وتسلط الضوء على واقع الرياضة الفلسطينية في ظل التحديات التي فرضتها الحرب، والجهود المبذولة لاستئناف الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لإبراز قدراتهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#أقوى رجل في فلسطين 2026 #بطولة سترونغ مان #الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية

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