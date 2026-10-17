استشهد أثناء عودته من المدرسة.. التعليم تنعى الطالب الشهيد محمد أبو حماد

نعت وزارة التربية والتعليم العالي الطالب الشهيد محمد رياض أبو حماد، الذي استُشهد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته بشكل مباشر أثناء عودته من مدرسته في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن شظايا القصف الإسرائيلي اخترقت حقيبة الطالب المدرسية، في مشهد إنساني مأساوي يجسد حجم المخاطر الجسيمة والموت المتربص بالأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة.





وفي بيانها، طالبت وزارة التربية والتعليم العالي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الطفولة (اليونيسف) بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية الضرورية لطلبة وأطفال غزة، والعمل على لجم العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشددت الوزارة على أن حماية حق الأطفال الفلسطينيين في الأمن والحياة والتعليم تمثل مسؤولية إنسانية وقانونية ملحة لا تحتمل أي تأجيل.

واستشهد الطفل محمد رياض ابو حماد، أثناء عودته من مدرسته، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة جنوبي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين