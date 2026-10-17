محاولات لتهويد "شارع صلاح الدين" في القدس المحتلة

في خطوة جديدة تستهدف الهوية التاريخية والرمزية الوطنية لمدينة القدس المحتلة، أقدم مستوطنون متطرفون يتقدمهم عضو "الكنيست" آفي ماعوز، والمرشح عن حزب "نوعام" إلياهو ليبمان، على وضع ملصقات تحمل اسم "شارع أبطال الحرب" فوق لافتة "شارع صلاح الدين" الشهير وسط المدينة، في محاولة لفرض تغيير اسمه.

وأفادت معطيات أوردتها مصادر صحفية بأن ماعوز وليبمان نفذا هذه الخطوة برفقة نحو عشرين مستوطناً، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ839 لاستعادة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي لمدينة القدس، في توقيت يتعمد المساس بالدلالات الحضارية والتاريخية للمكان.

وفي السياق ذاته، وجّه عضو الكنيست آفي ماعوز طلبًا رسمياً إلى رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، يطالبه فيه بإحالة مقترح تغيير اسم الشارع إلى لجنة التسميات التابعة للبلدية تمهيداً لبحثه وإقراره.

وتأتي هذه المحاولة في إطار المخططات والسياسات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير أسماء شوارعها ومعالمها العربية والإسلامية، بهدف فرض الطابع الإسرائيلي وطمس ملامحها الأصلية.

المصدر / فلسطين أون لاين