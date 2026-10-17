السعودية تعدم 5 مواطنين بعد إدانتهم بجرائم "إرهابية"

قالت وزارة ‌الداخلية السعودية، اليوم السبت، إنها نفذت حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين بعد إدانتهم بارتكاب "جرائم إرهابية".

وذكرت الوزارة على منصة "إكس" أن الجرائم “تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمقار الأمنية والمركبات ‌الأمنية باستخدام الأسلحة ‌والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير ‌الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة"، وفق تعبيرها.

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في (5) مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمقار الأمنية والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة pic.twitter.com/yW26oCoYNS — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) October 17, 2026

المصدر / وكالات