غزة/ محمد حجازي:

نظمت لجنة العلاقات الوطنية شرق مدينة غزة، مؤتمرا صحفيا حاشدا في سوق العملة شرق المدينة، رفضا واستنكارا لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إزاحة "الخط الأصفر" وقضم المزيد من الأراضي والممتلكات بحق المواطنين في الأحياء الشرقية.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الوطنية، والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، وسط تأكيد أهلي ومجتمعي جامع على الصمود والتمسك بالأرض، ورفض كافة مخططات التهجير والاستيلاء على الأراضي.

ورفع المشاركون لافتات تندد بسياسات الاحتلال وتطالب بحماية المدنيين، وأخرى تطالب المنظمات الدولية والمؤسسات الإغاثية بضرورة التدخل العاجل وإغاثة الأحياء الشرقية بالمساعدات الطارئة وتوفير الخيام والمستلزمات المعيشية والصحية.

وفي كلمة رابطة عائلات حي الشجاعية، شدد رئيس الرابطة إبراهيم حبيب على خطورة ما يتعرض له الحي والأحياء المجاورة من تضييق وقضم متواصل للأراضي، مؤكدا أن الأهالي يواجهون ظروفا إنسانية قاسية تتطلب تدخلا عاجلا.

ودعا حبيب المؤسسات الإغاثية والدولية، وعلى رأسها "المطبخ العالمي" و"برنامج الأغذية العالمي"، إلى ضرورة إغاثة حي الشجاعية والاهتمام الكافي بتقديم الدعم الإغاثي الطارئ للأهالي والصامدين فيه. كما وجه رسالة إلى ما يسمى بـ "مجلس السلام": "نريد أن نعيش بكرامة على أرضنا، ومن حق شعبنا أن يحصل على حقه الطبيعي في الحياة والعيش الكريم كباقي شعوب العالم".

وخاطب حبيب رئيس لجنة "التكنوقراط الفلسطينية" علي شعث، داعيا إياه ولجنته إلى اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه أهالي قطاع غزة، متسائلا بأسلوب مستنكر: "أين دوركم؟ إن صمتكم غير مبرر، ولابد من موقف واضح أو الاستقالة الجماعية".

واختتم كلمته بتأكيد دعم الأهالي القاطنين بجوار "الخط الأصفر"، قائلا: "لن نترككم، ولن نرحل عن أرضنا مهما بلغت الأمور، وعلى الاحتلال الانسحاب الفوري، فنحن مدنيون ونريد العيش بكرامة".

من جانبه، ألقى المختار أبو محمود عبد العال كلمة نيابة عن وجهاء ومخاتير حي الشجاعية، أكد فيها رفض الأهالي والمكونات العشائرية التام لأي محاولات لإزاحة "الخط الأصفر" أو فرض وقائع جديدة على الأرض في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وقال عبد العال: "نرفض إزاحة "الخط الأصفر" ومزيدا من السيطرة على أرضنا في الأحياء الشرقية لمدينة غزة وسلب المزيد من الأراضي، وندعو لضرورة الاهتمام العاجل بأبناء حي الشجاعية وتوفير احتياجاتهم المعيشية والإغاثية لتعزيز ثباتهم".

وأوضح عبد العال، أن التكافل الاجتماعي والرابطة العشائرية في الأحياء الشرقية يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة سياسات التضييق، موجها تحية إجلال وإكبار لثبات العائلات وتماسكها رغم الظروف القاسية. وأضاف: "إن بيوتنا وأراضينا ليست مجرد عقارات تقاس بالأمتار، بل هي تاريخنا وكرامتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ولن نفرط فيها تحت أي ظرف".

وتابع: "نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا التغول الإسرائيلي، ونطالبهم بالخروج عن صمتهم والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه التجاوزات فورا ودعم صمود أهالي الشجاعية الذين يسطرون أروع صور الثبات والصبر".

واختتم المختار كلمته بالتشديد على الثوابت الوطنية للأهالي: "نؤكد على تمسكنا المطلق بأرضنا، ولن نرحل منها أبدا، وسنظل متمسكين بحقنا في أرضنا والعيش فوقها بكرامة وحرية".













المصدر / فلسطين أون لاين