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"يونيسف": أطفال غزة يواجهون مخاطر صحية ونفسية مع استمرار نقص الخدمات الأساسية

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"يونيسف": أطفال غزة يواجهون مخاطر صحية ونفسية مع استمرار نقص الخدمات الأساسية

17 أكتوبر 2026 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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"يونيسف": أطفال غزة يواجهون مخاطر صحية ونفسية مع استمرار نقص الخدمات الأساسية

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من استمرار المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية التي تهدد أطفال قطاع غزة، في ظل نقص المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والمأوى الملائم، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ريكاردو بيريس، خلال إحاطة صحفية في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، أمس الجمعة، إن أكثر من 560 ألف طفل عادوا إلى التعليم منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، من خلال مؤسسات تعليمية ومراكز مختلفة، بينها أكثر من 200 مركز تدعمها المنظمة.

وأكد بيريس أن استمرار النزوح وتضرر المباني والخدمات، إلى جانب نقص التمويل، يعيق توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مشددًا على ضرورة توفير المساعدات بصورة مستدامة، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وضمان وصول الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي.

وأشار إلى أن أطفال غزة يستقبلون فصل الشتاء للمرة الرابعة وهم يكافحون من أجل البقاء، في ظل استمرار آثار الحرب في مختلف جوانب حياتهم اليومية، بدءًا من المأوى والغذاء، وصولًا إلى التعليم والرعاية الصحية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بوقف الانتهاكات.

وخلّفت الإبادة أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن نزوح مئات آلاف الفلسطينيين، وانتشار المجاعة التي أودت بحياة كثيرين، معظمهم أطفال، إلى جانب دمار واسع طال معظم مدن القطاع ومناطقه.

يُذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#أطفال غزة #يونيسف #نقص الخدمات الأساسية

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