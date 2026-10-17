"حماس" تختتم جولة الحوار الوطني في القاهرة وتؤكد استمرار المشاورات

اختتم وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، برئاسة زاهر جبارين، جولة الحوار الوطني التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية، بمشاركة عدد من القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا الوطنية.

وقالت الحركة، في خبر صحفي، إن وفدها ضم عضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد، وعقد سلسلة لقاءات تناولت أسس الحوار الوطني ومتطلبات إنجاحه، وسبل معالجة القضايا التي أعاقت جولات الحوار السابقة.

وأوضحت أن الوفد استهل لقاءاته باجتماع مع وفد حركة فتح، جرى خلاله بحث أسس ومتطلبات نجاح الحوار، قبل عقد لقاء موسع بمشاركة حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي في حركة فتح.

وأكد وفد حماس، خلال اللقاءات، أن الحوار الوطني الشامل يمثل المدخل لمعالجة القضايا الفلسطينية ومواجهة المخططات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى رؤية وطنية مشتركة تقوم على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها على أسس سياسية وإدارية تكفل الشراكة ومشاركة جميع القوى والفصائل.

كما شدد على اعتبار الانتخابات المدخل الرئيس لتشكيل المؤسسة الفلسطينية الرسمية، والتوافق على استراتيجية نضالية مشتركة، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب الحركة، توافق المشاركون على مواصلة الحوار إلى حين التوصل إلى تفاهمات مشتركة، فيما ثمّنت الفصائل دور مصر في رعاية الحوارات الوطنية الفلسطينية.

ويأتي استئناف الحوارات الوطنية في ظل تحديات سياسية وميدانية متصاعدة تواجه القضية الفلسطينية، وسط دعوات متكررة لتجاوز الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية، بما يتيح بلورة رؤية موحدة للتعامل مع التطورات الراهنة، وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين