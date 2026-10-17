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لوبان تستهدف الحجاب في فرنسا.. حظر تدريجي يبدأ بالجامعات ويمتد إلى الشوارع

17 أكتوبر 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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قالت لوبان مرشحة حزب "التجمع الوطني" للرئاسة إنها تسعى إلى إقرار قانون لمكافحة ما تصفه بـ"الأيديولوجيات الإسلامية"

أثارت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان جدلًا واسعًا، بعد إعلان عزمها طرح استفتاء شعبي على مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب تدريجيًا في عدد من الأماكن العامة، إذا وصلت إلى السلطة عقب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في خطوة أثارت انتقادات بشأن حرية المعتقد وحقوق المسلمات.

وقالت لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" للرئاسة، في تصريحات صحفية، إنها تسعى إلى إقرار قانون لمكافحة ما تصفه بـ"الأيديولوجيات الإسلامية"، معتبرة أن الحجاب يسهم في نشرها.

وبحسب تصريحاتها، سيبدأ الحظر المقترح في الجامعات والاتحادات الرياضية والمباني العامة، على أن يتوسع تدريجيًا، في إطار خطة قالت إنها تستهدف أيضًا مصادر التمويل والشبكات والجماعات التي تتهمها بدعم تلك الأيديولوجيات.

المصدر / الجزيرة
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