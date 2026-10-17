بينيت يهاجم حكومة نتنياهو ويحذر من عزلة دولية بسبب اعتداءات المستوطنين

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ورئيس حزب «بياحد» («معًا»)، نفتالي بينيت، قادة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، محذرًا من أن تقاعس الائتلاف الحاكم عن وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يفاقم عزلة "إسرائيل" دوليًا ويزيد احتمالات تعرضها للمقاطعة.

ووصف بينيت، في تصريحات ضمن حملته الانتخابية، قادة المستوطنين وعناصر المجموعات المسلحة التي تنفذ اعتداءات في الضفة الغربية بأنهم «إرهابيون ومجرمون يهود»، معتبرًا أن سياسات حكومة نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه هذه المجموعات أسهمت في تدهور صورة "إسرائيل" على الساحة الدولية، ودفعها نحو مزيد من العزلة.

وتعهد بينيت بأنه سيتخذ، في حال توليه رئاسة الحكومة عقب الانتخابات، إجراءات صارمة لوقف ممارسات هذه المجموعات الاستيطانية، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بما يحمي المصالح السياسية والدبلوماسية لـ"إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات