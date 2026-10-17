حماس تدعو للنفير الواسع في الضفة ومواجهة اعتداءات المستوطنين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، السبت، إلى إعلان النفير الواسع في كافة بلدات وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية، للصدّ الفوري للحملة المسعورة التي يشنها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح شديد أن اعتداءات وإجرام المستوطنين شهدت تصاعداً ملحوظاً مع انطلاق موسم قطف الزيتون لهذا العام، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تندرج في سياق "حرب التطهير العرقي" الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب القيادي في حماس بضرورة الوقوف بصلابة والمساندة الفاعلة للمزارعين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملات اضطهاد وتنكيل خطيرة ومتكررة من قِبل المستوطنين، وتحت حماية ومساندة مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وختم شديد دعوته بحثّ الجماهير وقوى المقاومة على تصعيد العمل المقاوم بشتى الأشكال والوسائل المتاحة لردع المستوطنين ووقف جرائمهم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام هذا العدوان المتصاعد، وسيظل متشبثاً بأرضه ومدافعاً عنها بكل ما أوتي من قوة وثبات.

المصدر / فلسطين أون لاين