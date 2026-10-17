فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدعو للنفير الواسع في الضفة ومواجهة اعتداءات المستوطنين

تصريحات أوباما تشعل مواجهة كلامية مع نتنياهو وتثير الجدل حول الرواية الصهيونية

"الصحة": 6 شهداء و43 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة

بن غفير يهاجم نتنياهو ويرفض تهميشه في الحكومة المقبلة

الصليب الأحمر: انتشال مفقودي غزة وتحديد هوياتهم سيستغرق سنوات لانعدام الإمكانيات

في ذكراها الـ25.. الجبهة الشعبية تستحضر عملية اغتيال زئيفي

تسريب يحمل أخبارًا سيئة لمنتظري هاتف Galaxy A58 متوسط الفئة المقبل

3 شهداء وعمليات نسف وقصف.. الاحتلال يُصعد عدوانه في غزة

إصابات وسرقة أغنام واعتداءات على قاطفي الزيتون.. هجمات المستوطنين تتصاعد بالضفة

كاليفورنيا تواجه موجة حرائق جديدة وسط رياح عاتية

حماس تدعو للنفير الواسع في الضفة ومواجهة اعتداءات المستوطنين

17 أكتوبر 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...
هذه الاعتداءات تندرج في سياق "حرب التطهير العرقي" الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، السبت، إلى إعلان النفير الواسع في كافة بلدات وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية، للصدّ الفوري للحملة المسعورة التي يشنها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح شديد أن اعتداءات وإجرام المستوطنين شهدت تصاعداً ملحوظاً مع انطلاق موسم قطف الزيتون لهذا العام، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تندرج في سياق "حرب التطهير العرقي" الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب القيادي في حماس بضرورة الوقوف بصلابة والمساندة الفاعلة للمزارعين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملات اضطهاد وتنكيل خطيرة ومتكررة من قِبل المستوطنين، وتحت حماية ومساندة مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وختم شديد دعوته بحثّ الجماهير وقوى المقاومة على تصعيد العمل المقاوم بشتى الأشكال والوسائل المتاحة لردع المستوطنين ووقف جرائمهم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام هذا العدوان المتصاعد، وسيظل متشبثاً بأرضه ومدافعاً عنها بكل ما أوتي من قوة وثبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الضفة #اعتداءات المستوطنين #دعوات للنفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة