"الصحة": 6 شهداء و43 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 6 شهداء و43 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,511 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,375، إضافة إلى انتشال جثامين 838 شهيدًا.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدًا و175,492 مصابًا، منذ بدء العدوان.

وأشارت الوزارة إلى إضافة 67 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات الحرب على المنظومة الصحية في قطاع غزة، وسط احتياجات متزايدة للرعاية الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية، فيما تواصل المستشفيات التعامل مع الإصابات والمرضى في ظل ظروف صعبة ونقص في الإمكانات، ما يفاقم الضغوط على القطاع الصحي ويحدّ من قدرته على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحى والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين