بن غفير يهاجم نتنياهو ويرفض تهميشه في الحكومة المقبلة

خرج الخلاف داخل معسكر اليمين الإسرائيلي إلى العلن، بعدما شنّ الوزير إيتمار بن غفير هجومًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معلنًا رفضه محاولات إبعاده عن الحقائب الوزارية السيادية والأمنية في الحكومة المرتقبة عقب انتخابات «الكنيست».

وأقرّ بن غفير، في مقابلة بثّتها القناة 14 العبرية، بوجود مساعٍ من نتنياهو لمنعه من تولي مناصب وزارية رئيسية، قائلًا: «نتنياهو لا يريدني أن أكون وزيرًا للأمن القومي، ولا يريدني أن أكون وزيرًا للدفاع، ولا يريد أن تكون تالي غوتليف وزيرة للقضاء». وأضاف مستنكرًا: «فماذا سيتركون لنا؟ أن نكون وزراء للسياحة؟!».

وفي سياق حديثه، ذكّر بن غفير نتنياهو بدعمه السياسي له خلال السنوات الأربع الماضية، ومساهمته في منع إسقاط حكومته عندما كان في صفوف المعارضة، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة يمينية، بقوله: «أقول لبنيامين نتنياهو: حكومة يمين فقط.. يمين كامل، كامل. هذا فقط».

وتعكس تصريحات بن غفير رفضه إشراك أحزاب من الوسط أو اليسار الإسرائيلي في الحكومة المقبلة، وتمسكه بتشكيل ائتلاف يعتمد على أحزاب اليمين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات