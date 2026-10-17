تسريب يحمل أخبارًا سيئة لمنتظري هاتف Galaxy A58 متوسط الفئة المقبل

تُعد سلسلة Galaxy A من شركة سامسونغ الأكثر مبيعًا بين هواتف الشركة، بلا منازع. ولهذا السبب، ينتظر كثيرون بشدة هواتف تلك الفئة بما في ذلك Galaxy A58 المقبل. لكن أحدث تسريب بشأن هاتف سامسونغ المرتقب من الفئة المتوسطة العليا يحمل بخيبة أمل لمنتظريه.

وفقًا للموقع الهولندي Galaxy Club، الذي يتمتع بسجل موثوق إلى حد كبير، سيحتفظ هاتف Galaxy A58 بنظام الكاميرات الموجود في الجيل السابق.

وهذا يعني أن الهاتف سيأتي بالكاميرا الرئيسية نفسها بدقة 50 ميغابكسل، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابكسل، الموجودة في Galaxy A57، وهو أمر مخيب للآمال بعض الشيء، بحسب تقرير لموقع "Phone Arena" المتخصص في أخبار الهواتف الذكية.

وكانت مراجعات نظام الكاميرات في Galaxy A57 وصفته بأنه "متوسط" مع توقعات بتحسينات في الكاميرات مع الجيل التالي. وباستثناء الكاميرا، لطالما قدمت سلسلة Galaxy A5x قيمة ممتازة مقابل السعر.

السعر والمواصفات

وإلى جانب هذا الأمر، تشير أحدث التسريبات والشائعات إلى أن السعر المبدئي لهاتف Galaxy A58 قد يصل إلى 799 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما تشير حتى التقديرات الأكثر تفاؤلًا إلى سعر يبلغ نحو 649 دولارًا. وهذه أسعار تقع ضمن فئة الهواتف الرائدة.

ويشير هذا الأمر إلى أن عالم التكنولوجيا لا يزال يواجه أزمة فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي ووحدات الذاكرة. فقد أصبحت طلبات المكونات متأخرة بسبب الطلب الكبير من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وحتى الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونغ تواجه صعوبات في توفير المكونات اللازمة لهواتفها.

والوضع سيئ إلى حد كبير. فسامسونغ تمتلك قسمًا خاصًا بالذاكرة، ومع ذلك تواجه الشركة صعوبات في تصنيع الرقائق اللازمة لهواتفها. ومن المتوقع ارتفاع الأسعار العام المقبل، ومن المرجح أن تؤثر هذه الزيادات في الهواتف المتوسطة أيضًا، وليس الهواتف الرائدة فقط.

أما المواصفات، فمن المتوقع أن يحاكي Galaxy A58 سلفه إلى حد كبير، إذ ستكون الشاشة البالغ قياسها 6.7 بوصة مشابهة، إن لم تكن مطابقة، لشاشة الجيل السابق. ومن المتوقع أيضًا أن يحتفظ الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة الموجودة في Galaxy A57.

والترقية الوحيدة المتوقعة هي المعالج. فعادة ما تستخدم سامسونغ معالجات Exynos في هواتف سلسلة Galaxy A، ومن المتوقع أن يحصل Galaxy A58 على معالج Exynos 1780، وهو الجيل التالي لمعالج Exynos 1680 الموجود في Galaxy A57.

المصدر / مواقع الكترونية