بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد مصوّرة جديدة وحصرية تُعرض لأول مرة، للقائد القسامي أيمن أحمد عبد الله نوفل، المعروف بـ«أبو أحمد»، عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء المحافظة الوسطى.

وجاء نشر هذه المادة المصوّرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد نوفل، الذي ارتقى إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ليكون أول أعضاء المجلس العسكري العام للكتائب الذين استشهدوا خلال معركة «طوفان الأقصى».

وأكدت دائرة الإعلام العسكري للكتائب أن بث هذه المشاهد يأتي تكريمًا لمسيرة القائد «أبو أحمد» ودوره العسكري، وتأكيدًا على تماسك البنية العسكرية للكتائب ولواء المحافظة الوسطى، في مواجهة ما وصفته بادعاءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بشأن تفكيك الخلايا الميدانية وهياكل القيادة والسيطرة للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين