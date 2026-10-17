كاليفورنيا تواجه موجة حرائق جديدة وسط رياح عاتية

اجتاحت حرائق غابات سريعة الانتشار مناطق جنوبي مدينة لوس أنجليس الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، وألحقت أضرارًا بمنازل فاخرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وسط رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء وتحذير السكان من تدهور جودة الهواء.

وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن حريق «نورتي» التهم نحو 465 فدانًا، أي ما يعادل 188 هكتارًا، وألحق أضرارًا بنحو أربعة منازل في بلدة سان خوان كابيسترانو، فيما أظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب وهي تلتهم المنازل، وسط تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق التلال الجافة المغطاة بالأحراج.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على النيران برًا وجوًا، داعية السكان إلى الابتعاد عن المناطق المتضررة، في وقت شاركت فيه مروحيات عدة في عمليات المكافحة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء واسعة جراء سرعة انتشار الحريق.

وتسببت الظروف الجوية القاسية في زيادة مخاطر اتساع رقعة الحرائق، إذ ساهمت رياح «سانتا آنا» القوية وانخفاض الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تجاوزت المعدلات الموسمية في تأجيج النيران وتسريع انتشارها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من مخاطر اندلاع حرائق واسعة وسريعة الانتشار، خصوصًا في مقاطعتي لوس أنجليس وفينتورا، إضافة إلى المناطق الجبلية والتلال في مقاطعتي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا، داعية السكان إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال صدور أوامر إخلاء طارئة.

وفي سياق متصل، واصل رجال الإطفاء مكافحة حريق «برايسون»، الذي اندلع ليلًا على مشارف منطقة ماليبو الساحلية، والتهم نحو 147 فدانًا بحلول بعد ظهر الجمعة، فيما بلغت نسبة احتوائه 17% فقط.

كما امتدت تداعيات الحرائق إلى قاعدة مشاة البحرية الأمريكية «كامب بندلتون»، بعدما تسبب حريق «هندرسون» في إغلاق طرق سريعة، وأتى على نحو 2070 فدانًا حتى الجمعة.

وامتدت الإجراءات الاحترازية إلى قطاع الكهرباء، إذ انقطعت الخدمة عن عشرات الآلاف من المشتركين في مقاطعة لوس أنجليس، بعدما عمدت السلطات إلى فصل بعض خطوط الكهرباء للحد من خطر تطاير الشرر بفعل الرياح القوية، وما قد يترتب عليه من اندلاع حرائق جديدة.

وبحسب خبراء الأرصاد، تراوحت سرعة الرياح بين 80 و110 كيلومترات في الساعة بالمناطق الجبلية، وبين 55 و90 كيلومترًا في الساعة بالمناطق الساحلية والأودية، فيما سجلت درجات الحرارة في بعض المناطق نحو 38 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن خطر الحرائق سيستمر خلال السبت، في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية لانتشار النيران، وحثت السكان على متابعة التحذيرات الرسمية والاستعداد للإخلاء عند الضرورة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات