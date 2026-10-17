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ترامب: لا تزال لدي فرصة لتدمير سمعة أوباما وكلينتون

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ترامب: لا تزال لدي فرصة لتدمير سمعة أوباما وكلينتون

17 أكتوبر 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يمتلك "فرصة لتدمير سمعة” الرئيسين الأسبقين باراك أوباما وبيل كلينتون، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل"، تطرق ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة “نيوزماكس” التلفزيونية، إلى أوباما وبيل كلينتون وهيلاري كلينتون.

وادعى ترامب أنه يمتلك "معلومات كثيرة جدا" عن الشخصيات الثلاث، وقال إنه كان بإمكانه في الماضي فتح تحقيقات جنائية بحقهم، لكنه لم يختر القيام بذلك.

وأشار ترامب، من ناحية أخرى، إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائما، معربا عن امتلاكه “فرصة لتدمير سمعة” أوباما وعائلة كلينتون.

المصدر / وكالات
#ترامب #أوباما #كلينتون

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