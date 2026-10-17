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الاقتصاد ومباحث التموين تنفّذان جولة رقابية على أسواق مدينة غزة

17 أكتوبر 2026 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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الاقتصاد ومباحث التموين تنفّذان جولة رقابية على أسواق مدينة غزة

نفّذت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مباحث التموين، جولة رقابية ميدانية على الأسواق في مدينة غزة، في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق، وحماية المستهلك.

وخلال الجولة، تم تحرير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المحلات التجارية وتجار الجملة، لمخالفتهم التعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق تكثيف الرقابة على حركة البيع والشراء، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ودعت وزارة الاقتصاد، التجار إلى الالتزام بالتعليمات والتسعيرات المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وضبط الأسواق مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع

المصدر / فلسطين أون لاين
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