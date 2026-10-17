فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الصحة": 6 شهداء و43 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة

بن غفير يهاجم نتنياهو ويرفض تهميشه في الحكومة المقبلة

الصليب الأحمر: انتشال مفقودي غزة وتحديد هوياتهم سيستغرق سنوات لانعدام الإمكانيات

في ذكراها الـ25.. الجبهة الشعبية تستحضر عملية اغتيال زئيفي

تسريب يحمل أخبارًا سيئة لمنتظري هاتف Galaxy A58 متوسط الفئة المقبل

3 شهداء وعمليات نسف وقصف.. الاحتلال يُصعد عدوانه في غزة

إصابات وسرقة أغنام واعتداءات على قاطفي الزيتون.. هجمات المستوطنين تتصاعد بالضفة

كاليفورنيا تواجه موجة حرائق جديدة وسط رياح عاتية

ترامب: لا تزال لدي فرصة لتدمير سمعة أوباما وكلينتون

مواعيد التسليم تمتد إلى 2027.. "أبل" تصف الطلب على آيفون ديو بـ"الاستثنائي"

لضبط الأسعار

الاقتصاد ومباحث التموين تنفّذان جولة رقابية على أسواق غزة

17 أكتوبر 2026 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
...
الاقتصاد ومباحث التموين تنفّذان جولة رقابية على أسواق مدينة غزة

نفّذت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مباحث التموين، جولة رقابية ميدانية على الأسواق في مدينة غزة، في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق، وحماية المستهلك.

وخلال الجولة، تم تحرير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المحلات التجارية وتجار الجملة، لمخالفتهم التعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق تكثيف الرقابة على حركة البيع والشراء، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ودعت وزارة الاقتصاد، التجار إلى الالتزام بالتعليمات والتسعيرات المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وضبط الأسواق مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسعار #الاقتصاد #الأسواق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة