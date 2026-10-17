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"الأرصاد": انخفاض طفيف على درجات الحرارة

17 أكتوبر 2026 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة في عموم فلسطين

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا الى غائم، باردًا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق د، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

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