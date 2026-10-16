أندية غزة تستلم منحة اتحاد كرة القدم

أعلن سامي أبو الحصين، مساعد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وصول منحة كأس الألف شهيد لأندية قطاع غزة، بقيمة 2500 دولار لكل ناد، إلى جانب مستحقات البطولة التنشيطية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، والتي أقيمت في فبراير الماضي، وتشمل تكاليف بدل مواصلات الأندية المشاركة ومستحقات الحكام والمراقبين.

وأكد أبو الحصين أن صرف المنحة والمستحقات بايعاز من رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، في إطار جهود الاتحاد لتقديم الدعم اللازم للأندية في قطاع غزة، ومساندتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنظومة الرياضية.

ووجه أبو الحصين شكره للفريق الرجوب على دعمه للأسرة الرياضية، وحرصه على رعاية البطولات التي ينظمها الاتحاد، ضمن خطة التعافي وإعادة إحياء النشاط الرياضي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يبذل جهودا كبيرة لتوفير الإمكانات اللازمة والوقوف إلى جانب الأندية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه كرة القدم الفلسطينية، لا سيما بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية في قطاع غزة.

وأشاد أبو الحصين بجهود اللجان العاملة في الاتحاد، مثمنا دورها في تنظيم البطولات والأنشطة الرياضية، والمساهمة في استمرار المسابقات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الرياضة الفلسطينية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: