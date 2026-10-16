العاهل المغربي يعين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

ترأس العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، بالقصر الملكي في الرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وفق القائمة التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية.

وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة وزراء مكلفين بقطاعات الداخلية والخارجية والعدل والاقتصاد والمالية والتعليم والصحة، إلى جانب حقائب معنية بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية الاجتماعية.

وبحسب القائمة المنشورة، احتفظ ناصر بوريطة بحقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما أُسندت وزارة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، ووزارة العدل إلى عبد اللطيف وهبي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أحمد التوفيق.

كما تضم الحكومة فوزي لقجع في وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونزار بركة في وزارة التجهيز والماء والغابات، ويونس بجيجو في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورياض مزور في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وشملت التشكيلة كذلك حقائب التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجيستيك، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والرياضة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، فضلاً عن وزراء منتدبين مكلفين بملفات من بينها الدفاع الوطني والعلاقات مع البرلمان والصيد البحري والتكوين المهني وإصلاح الإدارة.

المصدر / الرباط/ فلسطين أون لاين: