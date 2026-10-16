مصورة "واشنطن بوست" تروي إرهاب المستوطنين: ركلوني أكثر من 10 دقائق

قالت مصورة صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية هايدي لافين، إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا عليها بالضرب وواصلوا ركلها لأكثر من 10 دقائق بعدما سقطت أرضًا، خلال هجوم على مزارعين فلسطينيين ونشطاء ببلدة أبو فلاح شمال شرقي مدينة رام الله.

وأضافت لافين، خلال حديثها لوكالة "الأناضول" التركية، أنها شاهدت مستوطنين ملثمين يستخدمون المقاليع ضد الفلسطينيين، بينما كان نشطاء موجودون في المكان منذ الصباح لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون وحمايتهم من الاعتداءات.

وذكرت أن المستوطنين بدأوا بالركض نحو الموجودين في المكان، ما دفعهم إلى التراجع، مشيرة إلى أنها شاهدت زجاجات حارقة، دون أن ترى أي جندي في الموقع.

وأوضحت أنها شاهدت، في بداية الهجوم، ما لا يقل عن 25 مستوطنًا، وربما وصل عددهم إلى 50، قبل أن تتعرض للضرب وتسقط أرضًا.

وتابعت إن المستوطنين واصلوا ركلها لنحو 10 دقائق أو أكثر، بينما كانت تحاول حماية كاميراتها وحقيبتها.

وتابعت أن المعتدين انتزعوا هاتفها الذي كان معلقًا حول عنقها، وحطموا كاميراتها ومزقوا حقيبتها، مشيرة إلى أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية ساعدتا في حماية رأسها وجسدها.

ونوهت إلى أن المستوطنين أجبروها على الوقوف ثم عاودوا ركلها، قبل أن يتمكن فلسطينيون من الوصول إليها وإنقاذها ومحاولة حملها، إلى أن وصلت سيارة إسعاف نقلتها لتلقي العلاج.

وأكدت لافين أنها لم تشاهد أيًّا من جنود الجيش يحاول وقف الاعتداء.

وترقد المصورة الأمريكية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، إثر إصابتها برضوض وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسدها.

وفي السياق، وفي السياق، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في اعتداء مستوطنين إسرائيليين على المصورة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، "نحن على علم بالوضع، ومن الواضح أن هذه حالة أخرى يتم فيها انتهاك حق الصحفي في أداء مهامه دون تعرضه للمضايقة".

وأضاف: "نريد التأكد من التحقيق الشامل في هذا الهجوم ومنع أي شكل من أشكال المضايقة ضد الصحفيين".

ودعا حق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية حقوق الصحفيين، مشيرًا إلى أنهم يناقشون هذا الموضوع مع كافة الدول، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الصحفيين.

والجمعة، أُصيب 12 فلسطينيًا على الأقل وصحفيان أجنبيان في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق مختلفة وسط الضفة الغربية، كما أحرقوا 4 مركبات فلسطينية، بينها مركبة تابعة للدفاع المدني، وفق معطيات الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني ومنظمة "البيدر" الحقوقية.

وجاءت هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيًا لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون خلال الموسم اعتداءات تشمل الضرب وسرقة المحاصيل ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: