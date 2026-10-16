منتدى الإعلاميين يحذر من استهداف الصحفيين بالضفة

ندّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة بالاعتداء الهمجي الذي تعرضت له المصورة الصحفية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة "واشنطن بوست"، على يد مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أبو فلاح شرق رام الله.

وأوضح المنتدى، في بيان، الجمعة، أن الاعتداء أسفر عن إصابة ليفين بكسور إثر طرحها أرضاً وركلها، رغم ارتدائها سترة الصحافة بوضوح تام.

وعدّ ما جرى انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحق الإعلاميين في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث دون ترهيب.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين والأجانب، ومحاسبة المعتدين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً المؤسسات الحقوقية والدولية لتحرك فاعل وجاد.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية الرسمية، والتي تتكامل مع قرار منع دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب، في محاولة ممنهجة لحجب الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع الزميلة ليفين، متمنياً لها الشفاء العاجل، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تفت في عضد الصحفيين أو تثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية السامية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: