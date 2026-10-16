"صدى سوشال": 75 انتهاكا رقميا خلال أيلول

وثّق مركز "صدى سوشال" 75 انتهاكا رقميا طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2026، مقارنة بـ51 انتهاكاً في آب/ أغسطس الماضي، بارتفاع نسبته نحو 47%.

وأشار المركز، في تقريره، الجمعة، إلى أن 55 انتهاكاً رقمياً طالت النساء الفلسطينيات، استحوذت الصحفيات على 70% منها (38 انتهاكاً).

وكان 85% من إجمالي الانتهاكات مركّزاً في قطاع غزة (110 انتهاكات)، مقابل 12% في الضفة الغربية والقدس (16 انتهاكاً)، و3% خارج فلسطين (4 انتهاكات).

وبيّن التفكيك البنيوي للانتهاكات أن 90% منها ضد النساء تمركزت حول التطاول اللفظي وخطاب الكراهية وتشويه السمعة.

ورصد المركز تصاعداً ممنهجاً في الاستهداف الرقمي لعائلات الصحفيين، إذ يمتد التحريض من الصحفي نفسه إلى زوجاته وبناته وقريباته عبر نشر بياناتهن وتلفيق اتهامات ضدهن، بهدف كسر إرادته.

ودعا المركز إلى تفعيل بروتوكولات حماية تقنية عاجلة للصحفيات والناشطات، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الدائرة الأسرية للصحفيين.

وحثّ مركز "صدى سوشال" المستهدفات على التوثيق الفوري لبناء ملفات قانونية، وإنشاء تحالفات حقوقية ونسوية توفر الدعم التقني والقانوني والنفسي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: