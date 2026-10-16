مصر تستدعي القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة

صرح مصدر مصري مطلع بأن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال الكولومبي بالقاهرة، للإعراب عن احتجاج مصر الشديد ورفضها القاطع لقيام كولومبيا بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة، باعتبارها خطوة أحادية غير مقبولة تتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة، وتمثل مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، أن المصدر أكد أن "هذا الإجراء يعد باطلا ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".

وذكر أنه تم التأكيد خلال الاستدعاء على أن مثل هذه الخطوات غير المسؤولة ستكون لها تداعيات سلبية على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومن شأنها تأجيج التوترات.

وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

يذكر أن الاستدعاء يأتي تنفيذا للفقرة رقم 10 من قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الأسبوع الماضي، لاستدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لإبلاغهم رسالة احتجاج على تلك الخطوة الكولومبية غير القانونية بافتتاح سفارتها في مدينة القدس وتأثيرها على العلاقات الثنائية مع كولومبيا.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: