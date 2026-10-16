أكثر من 1400 انتهاكا للاحتلال ومستوطنيه في الضفة خلال أسبوع

أفادت معطيات ميدانية بوقوع 1401 انتهاك لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في الضفة الغربية المحتلة،

وبحسب مركز معلومات فلسطين «معطى»، في بيان، الجمعة، فإن ذلك مؤشر على تصاعد الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأظهرت المعطيات تسجيل حالة قتل واحدة، و86 إصابة، و153 حالة اعتقال واحتجاز، إلى جانب إبعاد شخص واحد، واقتحام 206 مواقع، في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تشهدها مدن الضفة وبلداتها.

ووثق "معطى" 356 حالة إغلاق، و189 حالة تضييق على الحواجز، و75 عملية مداهمة للمنازل، و52 عملية هدم وتدمير للممتلكات، إضافة إلى 7 اعتداءات بالضرب.

وفي سياق الاعتداءات على الممتلكات والأراضي الفلسطينية، سُجلت 181 حالة اعتداء للمستوطنين وإنشاء بؤر استيطانية، و69 حالة مصادرة ممتلكات، إلى جانب 16 حالة إطلاق نار، و4 حالات حرق لطواقم طبية وصحفية، وحالتين لكل من حرق المقدسات وحرق المؤسسات التعليمية.

وأكد "معطى" أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل استمرار الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وتصاعد هجمات المستوطنين ومحاولات فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: