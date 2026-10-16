حاخام إسرائيلي يصدر فتوى تبيح سرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية

أصدر حاخام إسرائيلي متطرف فتوى تبيح للمستوطنين سرقة محاصيل الزيتون في الضفة الغربية حتى ولو كانت بعيدة عن المستوطنات.

جاء في الفتوى التي أصدرها ما يسمى بالحاخام "دوف ليؤور"، وفقا لوسائل إعلام عبرية، الجمعة، بأنه يتوجب السيطرة على محصول الزيتون في الضفة الغربية كـ"واجب ديني ووطني مقدّس"، مشيراً الى أن سرقة الزيتون لا يجب أن تقتصر على الأراضي المحاذية للمستوطنات بل يجب امتداد الظاهرة للمناطق البعيدة.

وادعى الحاخام أن الزيتون تمت زراعته على أراضي يهودية، وبالتالي يتوجب السيطرة عليه دون إذن أصحابه.

وتأتي الفتوى في ظل الهجمة الإسرائيلية الغير مسبوقة على المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون الحالي، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في هجمات منظمة للمستوطنين على المزارعين على امتداد الضفة الغربية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: