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حماس: تصريحات "ميلادينوف" تساوق مع رواية الاحتلال لتعطيل إدخال البضائع

16 أكتوبر 2026 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تبنّي ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف، لرواية الاحتلال الإسرائيلي التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو ذريعة لتعليق إدخال البضائع للقطاع الخاص إلى قطاع غزة.

وأوضحت حماس، في بيان، الجمعة، أن هذا الموقف يُمثل انحيازاً وتساوقاً فاضحاً مع الاحتلال وذرائعه الرامية إلى تعطيل إدخال البضائع، لتعميق الأزمة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وفنّدت ادعاءات الاحتلال بشأن تدخل الحركة وفرضها ضرائب أو ممارستها تهديدات بحق التجار وآليات إدخال البضائع، مؤكدة أنها "ادعاءات لا أصل لها".

وقالت إن ذلك محاولة إسرائيلية متكررة ومفضوحة لتشديد الحصار وتعميق الأزمة الإنسانية، والتهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت "ميلادينوف "بالتوقف الفوري عن سياسة الانحياز للاحتلال وانتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان، داعية إياه للتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لإلزامه برفع الحصار، ووقف جرائم القتل المستمرة بحق المدنيين والأطفال.

وشددت حماس على ضرورة الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، وفي مقدمتها البدء بإعمار ما دمره الاحتلال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #نيكولاي ميلادينوف #الاحتلال الإسرائيلي #البضائع التجارية

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