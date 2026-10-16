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إصابة مصورة "واشنطن بوست" جراء اعتداء مستوطنين عليها شرق رام الله

إصابة مصورة "واشنطن بوست" جراء اعتداء مستوطنين عليها شرق رام الله

16 أكتوبر 2026 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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مصورة "واشنطن بوست" أثناء تلقى العلاج في مركز طبي فلسطيني.

أُصيبت المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين (Heidi Levine)، البالغة من العمر 63 عامًا، بكسور ورضوض متفرقة، إثر اعتداء نفّذه مستوطنون إسرائيليون، بحماية من قوات جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، في قرية "أبو فلاح" شمال شرق مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت ليفين، التي تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post)، موجودة في الميدان لتغطية موسم قطف الزيتون، الذي يشهد هذا العام تصاعدًا حادًا في اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الصحفيين والمزارعين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة ليفين بكسور ورضوض في أنحاء متفرقة من جسدها. ونقلت طواقم الإسعاف المصورة الأمريكية إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مصورتها الصحفية أصيبت بكسور إثر اعتداء مستوطنين عليها في قرية أبو فلاح شرق رام الله.

وذكرت أن "ليفين" كانت ترتدي سترة تحمل علامة صحافة واضحة ورغم ذلك تم الاعتداء عليها وطرحت أرضا وتعرضت للركل.

وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في قرى "أبو فلاح" و"ترمسعيا" و"برقة" قرب رام الله، وأضرموا النار في الأشجار، واعتدوا على المزارعين بالضرب.

وأطلق مستوطنون الرصاص الحي خلال اعتدائهم على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح، مما أدى لاندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أحرقوا 3 مركبات فلسطينية ومركبة لمتطوعي الدفاع المدني خلال الهجوم على قرية ترمسعيا.

كما أفادت بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أبو فلاح إلى جانب إصابة صحفيان أجنبيان في اعتداء مستوطنين عليهما في قريتي برقة وأبو فلاح.

ونوهت إلى أن مراسلة "واشنطن بوست" هايدي ليفين أصيبت بكسور وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليها أثناء تغطيتها قطف الزيتون في قرية أبو فلاح.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني إصابة أحد عناصره إثر اعتداء مستوطنين على طواقمه شمالي رام الله أثناء توجهها لإخماد حريق.

وفي قرية برقة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على مزارعين.

وطالت الاعتداءات قرية دير جرير في رام الله، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مزارعين في اعتداء مستوطنين عليهم. كما أصيب مسن فلسطيني في قرية برهام شمالي رام الله.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#واشنطن بوست #هجمات المستوطنين #الضفة الغربية المحتلة #الصحفية هايدي ليفين

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