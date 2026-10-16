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الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

16 أكتوبر 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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الذهب ارتفع 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولار للأوقية (الأونصة)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى أواندا “ظل الذهب محصورا ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولارا، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولارا في وقت سابق من الأسبوع”.

وأضاف “لا تزال اتجاهات التضخم مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من الت

المصدر / وكالات
#الذهب #الدولار

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